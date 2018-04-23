Минсвязи продлило прием заявок на конкурс по созданию портала открытых данных госорганов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации продлило срок представления предложений для участия в открытом конкурсе на создание национального портала открытых данных госорганов, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.
Срок приема предложений продлен до 10.00 27 апреля.
Национальный портал открытых данных создается для обеспечения высокого уровня доступности информации о результатах деятельности государственных органов. Это предусмотрено госпрограммой развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года. В ведомстве считают, что функционирование ресурса будет способствовать развитию деловой инициативы, повышению инновационного потенциала страны.
До оценки конкурсных предложений будет рассматриваться соответствие квалификационных данных претендентов требованиям к экономическому и финансовому положению участников.
Подробнее об условиях отбора и проведения конкурса можно узнать на сайте Минсвязи.-0-
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