МНС планирует в декабре запустить мобильное приложение для физлиц на iOS

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует в декабре запустить мобильное приложение для физлиц на iOS. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления развития налоговых органов МНС Сергей Шкут, отвечая на вопросы, поступившие во время онлайн-конференции на сайте агентства.

"Сегодня успешно функционирует мобильное приложение MNS Mobile для интерактивного сервиса "Личный кабинет плательщика - физического лица". Оно может использоваться на мобильных устройствах с системой Android. В конце года, в декабре, планируется выпуск приложения для устройств с системой iOS", - отметил он.

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, которые используются для входа в личный кабинет физического лица на сайте МНС. Основные сервисы личного кабинета физического лица доступны и в мобильном приложении.

Например, в приложении можно подать заявку на получение документов из учетной системы налоговых органов; записаться на личный прием к руководству инспекций и просмотреть личную историю записей; получать извещения на уплату земельного налога и (или) налога на недвижимость, подоходного налога; получать информацию по объектам налогообложения земельным налогом и налогом на недвижимость физических лиц; просматривать документы, поступившие в адрес плательщика от налоговых органов.

В разделе "Налоговый калькулятор" можно рассчитать суммы подоходного налога с физических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2017 и 2018 год. А в разделе "Оплата налогов" - просматривать предъявленные к уплате платежи в бюджет. -0-

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