МНС планирует в ноябре запустить мобильное приложение для физлиц на IOS

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам планирует в ноябре запустить мобильное приложение для физлиц на IOS, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В настоящее время реализовано мобильное приложение "Личный кабинет для плательщиков - физических лиц", в котором предусмотрены все электронные сервисы личного кабинета физического лица, работающего на сайте МНС. Сейчас работает версия под Android, но в ноябре мы планируем реализовать поддержку IOS с таким же функционалом", - сказал министр. Сервис оснащен виртуальным налоговым калькулятором для расчета подоходного налога. В дальнейшем он будет позволять оперативно получать информацию о ставках государственной пошлины, земельного налога, налога на недвижимость и о событиях в налоговой и экономической сферах.

Министр также рассказал про работу личного кабинета плательщика на сайте ведомства. "Если говорить о цифрах, то личным кабинетом плательщика пользуются уже порядка 120 тыс. юридических лиц, более 160 тыс. индивидуальных предпринимателей, почти 50 тыс. физических лиц. Что касается последних, то здесь прорыв произошел после того, как мы предоставили возможность пользоваться личным кабинетом без электронно-цифровой подписи, используя логин и пароль. Единственное - для того, чтобы получить логин и пароль, надо прийти один раз в налоговый орган с паспортом, при чем не обязательно по месту прописки. В целом для себя мы ставим задачу создать для субъекта возможность полного удаленного взаимодействия", - пояснил он.

По словам Сергея Наливайко, кроме электронных сервисов личного кабинета, активное развитие получили и другие электронные сервисы на официальном сайте и портале МНС: е-НДС, заявка на доступ к личному кабинету, налоговый калькулятор, нормативные и методические материалы налоговых органов для организаций и ИП, "Создай свой бизнес", форум налоговых органов.

"В дальнейшем мы планируем реализовать ряд проектов в этой части. К примеру, для плательщиков - индивидуальных предпринимателей объединить личный кабинет физического лица и личный кабинет ИП с предоставлением возможности выбора входа (или с использованием личного ключа электронной цифровой подписи, или с помощью учетной записи и пароля). Кроме того, в личном кабинете плательщика, в том числе, нерезидента, планируем реализовать возможность направления плательщиком сообщения в свободной форме с вложением, аналогично реализованной в АРМ "Плательщик". При представлении иностранной организацией через личный кабинет плательщика-нерезидента информации об изменении ранее представленных сведений в заявлении при постановке на налоговый учет (с последующим обновлением сведений в АС ГРП) собираемся реализовать автоматическое информирование плательщика, что информация принята либо не принята через личный кабинет", - сообщил министр.

Среди других проектов - расширение перечня банков, с которыми осуществляется взаимодействие в части реализации возможности уплаты налогов с использованием системы интернет-банкинга; обеспечение в личном кабинете плательщика возможность получения информации о результатах рассмотрения налоговыми органами жалоб. Также МНС планирует обеспечить на своем портале (в открытом сервисе) возможность получения плательщиком информации о результатах рассмотрения налоговыми органами обращений налогоплательщиков.-0-

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