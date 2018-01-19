МНС запустило мобильное приложение для физлиц

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам запустило мобильное приложение для физических лиц, сообщает БЕЛТА.

Скачать приложение можно на сайте МНС в разделе "Электронные сервисы". Приложение создано для Android 4.1 и выше.

В приложении реализованы такие возможности для физических лиц, как подача заявки на получение сведений из учетной системы инспекций МНС (заявка обрабатывается автоматически, без участия сотрудников налоговой службы), получение извещений инспекций МНС на уплату земельного налога и (или) налога на недвижимость, получение информации инспекций МНС по объектам налогообложения, по начисленным налогам, просмотр инициативных документов из инспекций МНС, услуги налогового калькулятора по подоходному налогу для физических лиц.

К концу года мобильное приложение должно быть доступно и для iOS.-0-