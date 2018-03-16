16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение для изучения ПДД представят в Минске 20 марта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ Минска и стартап-акселератор Insight by TDI представят 20 марта мобильное приложение "АвтоКласс". Это первое в Беларуси полноценное мобильное приложение для изучения правил дорожного движения. "В нем изложена вся официальная программа обучения ПДД по водительской категории В: 27 глав, 5 приложений, а также 10 бонус-уроков по вождению и теории. Отличительная особенность - использование разных форматов контента: аудио, видео, текста, графики и тестов. Это позволяет эффективно обучаться людям с разными типами восприятия. Проверенный реальными инструкторами контент подается в установленное пользователем время и требует не более 5-10 минут внимания. Уроки соответствуют программе обучения вождению категории В, утвержденной ГАИ", - рассказали в Госавтоинспекции.

Разработчики "АвтоКласса" - молодые белорусские стартаперы, имеющие личный опыт обучения ПДД. Согласно статистике автошкол, 75% учеников находятся в возрастном диапазоне 16-25 лет. А по данным мобильных операторов, из них 90% пользуются ежедневно смартфонами. Образовательные приложения - это тренд: по данным мировых исследований, рынок образовательных приложений к 2020 году вырастет в два раза.

Скачать приложение можно в Play Market и AppStore, получив лицензионный ключ в автошколе для доступа в приложение. По словам разработчиков, пока приложение будет доступно только ученикам автошкол, которые решатся внедрить подобную инновацию, но планируется и выпуск демо-версии для всех желающих.-0-