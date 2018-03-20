Мобильное приложение для изучения ПДД презентовали в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение для изучения правил дорожного движения презентовано сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома и стартап-акселератор Insight by TDI представили мобильное приложение "АвтоКласс". Это первое в Беларуси полноценное мобильное приложение для изучения правил дорожного движения. В нем изложена вся официальная программа обучения ПДД по водительской категории В: 27 глав, 5 приложений, а также 10 бонус-уроков по вождению и теории.

Отличительная особенность - использование разных форматов контента: аудио, видео, текста, графики и тестов. Это позволяет эффективно обучаться людям с разными типами восприятия. Проверенный реальными инструкторами контент подается в установленное пользователем время и требует не более 5-10 минут внимания. Уроки соответствуют программе обучения вождению категории В, утвержденной ГАИ.

Начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник подчеркнул заинтересованность Госавтоинспекции во внедрении различных инноваций для изучения ПДД. "Данное приложение - одна из них. Сейчас приложение уже разработано, мы участвовали в его создании и будем продолжать сотрудничать. В том числе в нем будет появляться обучающий контент с известными людьми, чтобы привлечь аудиторию еще больше", - отметил представитель УГАИ.

По информации Межрайонного экзаменационного отдела УГАИ Мингорисполкома, процент несдачи курсантами одного из этапов экзаменов в ГАИ с первого раза в 2017 году составил 77%. "Многие автошколы не вполне добросовестно подходят к обучению курсантов. Приложение же может помочь при обучении в автошколах и позволит людям сдавать экзамены с первого раза", - считает заместитель начальника МРЭО УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Мелех. По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении часов обучения практике вождения.

Как рассказал соучредитель компании-разработчика приложения "Автомобайл" Сергей Дробышевский, программа дает возможность курсантам учиться ПДД в удобной форме со смартфона. "Учебная информация подается в нескольких форматах: можно аудиоуроки слушать, к примеру, на пробежке, видео смотреть в транспорте, проходить тесты в любое время - это достаточно современно, удобно и интересно", - отметил Сергей Дробышевский. Он рассказал, что компания достаточно давно занимается образовательными приложениями и искала ниши, где еще не применяются новые подходы к образованию. На подготовку этого проекта ушло около года.

Компания планирует сотрудничать со всеми автошколами в Беларуси. В данный момент уже достигнуты некоторые договоренности с несколькими из них. Также в планах выход на рынок России и других стран, где будет возможность применить такую модель сотрудничества.

Презентация нового приложения прошла с участием российского актера Николая Наумова, который является и креативным директором стартапа "АвтоКласс". Актер заверил, что сделает все возможное для популяризации приложения.

Разработчики "АвтоКласса" - молодые белорусские стартаперы, имеющие личный опыт обучения ПДД. Согласно статистике автошкол, 75% учеников находятся в возрастном диапазоне 16-25 лет, а по данным мобильных операторов, из них 90% пользуются ежедневно смартфонами. Образовательные приложения - это тренд: согласно мировым исследованиям, рынок образовательных приложений к 2020 году вырастет в два раза.

Скачать приложение можно в Play Market и AppStore, получив лицензионный ключ в автошколе для доступа в приложение. По словам разработчиков, пока программа будет доступна только ученикам автошкол, которые решатся внедрить подобную инновацию, но планируется и выпуск демоверсии для всех желающих.-0-