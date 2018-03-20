Мобильное приложение для изучения ПДД презентовали в Минске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 марта 2018, Вт
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4241
USD 1.9641
RUB 3.4029
Главное
Александр Лукашенко О роли искусства, звездах шоу-бизнеса и "Евровидении" - Лукашенко встречается с талантливой молодежью
Президент
Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики
Президент
Первую серийную партию автомобилей Geely Atlas NL4 завод "БЕЛДЖИ" планирует выпустить в июне
Экономика
Белорусские паралимпийцы вернулись с зимних Игр в Пхенчхане
Спорт
МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита в белорусских рублях для финансирования малого и среднего бизнеса
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Конкурс для журналистов и блогеров на тему инклюзии людей с инвалидностью стартовал в Беларуси
14:25 Общество
Анджелина Джоли сходила в кино вместе с детьми на новую "Лару Крофт"
14:22 Калейдоскоп
Производство автомобильных сидений и радиаторов планируется начать в Беларуси в II квартале
14:16 Экономика
Российские ученые создают аппаратуру, которая поможет выявлять желания человека
14:12 В мире
БЖД скорректировала расписание поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время
14:07 Общество
Международный союз конькобежцев планирует изменить формат проведения чемпионатов мира
14:06 Спорт
Средняя стоимость проживания в отелях Минска в 2017 году снизилась на 2,1%
14:01 Регионы
Лукашенко рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней
13:55 Президент
Путевками в оздоровительные лагеря планируется обеспечить летом 68 тыс. юных минчан
13:52 Регионы
Отель Mercure в Минске планируется открыть в апреле
13:50 Регионы
Лукашенко требует усовершенствовать систему выявления молодых талантов в Беларуси
13:37 Президент
Свидерский: руководство завода "БЕЛДЖИ" нацелено на создание условий для будущего развития
13:34 Экономика
Минчанин ударил прохожего по голове и забрал его сумку
13:33 Происшествия
В Китае детенышам панд вживили микрочипы
13:32 Калейдоскоп
Лукашенко анонсировал серию своих встреч с представителями молодежи
13:26 Президент
Свидерский пояснил причины смены директора завода "БЕЛДЖИ"
13:25 Общество
Лукашенко: нагрузка в школах не должна быть равна студенческой
13:24 Президент
Два человека погибли при взрыве ручной гранаты в магазине Кишинева
13:23 В мире
БАСС необходимо развивать сотрудничество с федерациями по видам спорта
13:21 Спорт
Евро и доллар на торгах 20 марта подорожали, российский рубль подешевел
13:20 Экономика
Все новости
Сюжеты
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Детский отдых Детский отдых
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мобильное приложение для изучения ПДД презентовали в Минске

Технологии 20.03.2018 | 13:01
Во время презентации
Во время презентации

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение для изучения правил дорожного движения презентовано сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома и стартап-акселератор Insight by TDI представили мобильное приложение "АвтоКласс". Это первое в Беларуси полноценное мобильное приложение для изучения правил дорожного движения. В нем изложена вся официальная программа обучения ПДД по водительской категории В: 27 глав, 5 приложений, а также 10 бонус-уроков по вождению и теории.

Отличительная особенность - использование разных форматов контента: аудио, видео, текста, графики и тестов. Это позволяет эффективно обучаться людям с разными типами восприятия. Проверенный реальными инструкторами контент подается в установленное пользователем время и требует не более 5-10 минут внимания. Уроки соответствуют программе обучения вождению категории В, утвержденной ГАИ.

Начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник подчеркнул заинтересованность Госавтоинспекции во внедрении различных инноваций для изучения ПДД. "Данное приложение - одна из них. Сейчас приложение уже разработано, мы участвовали в его создании и будем продолжать сотрудничать. В том числе в нем будет появляться обучающий контент с известными людьми, чтобы привлечь аудиторию еще больше", - отметил представитель УГАИ.

По информации Межрайонного экзаменационного отдела УГАИ Мингорисполкома, процент несдачи курсантами одного из этапов экзаменов в ГАИ с первого раза в 2017 году составил 77%. "Многие автошколы не вполне добросовестно подходят к обучению курсантов. Приложение же может помочь при обучении в автошколах и позволит людям сдавать экзамены с первого раза", - считает заместитель начальника МРЭО УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Мелех. По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении часов обучения практике вождения.

Как рассказал соучредитель компании-разработчика приложения "Автомобайл" Сергей Дробышевский, программа дает возможность курсантам учиться ПДД в удобной форме со смартфона. "Учебная информация подается в нескольких форматах: можно аудиоуроки слушать, к примеру, на пробежке, видео смотреть в транспорте, проходить тесты в любое время - это достаточно современно, удобно и интересно", - отметил Сергей Дробышевский. Он рассказал, что компания достаточно давно занимается образовательными приложениями и искала ниши, где еще не применяются новые подходы к образованию. На подготовку этого проекта ушло около года.

Компания планирует сотрудничать со всеми автошколами в Беларуси. В данный момент уже достигнуты некоторые договоренности с несколькими из них. Также в планах выход на рынок России и других стран, где будет возможность применить такую модель сотрудничества.

Презентация нового приложения прошла с участием российского актера Николая Наумова, который является и креативным директором стартапа "АвтоКласс". Актер заверил, что сделает все возможное для популяризации приложения.

Разработчики "АвтоКласса" - молодые белорусские стартаперы, имеющие личный опыт обучения ПДД. Согласно статистике автошкол, 75% учеников находятся в возрастном диапазоне 16-25 лет, а по данным мобильных операторов, из них 90% пользуются ежедневно смартфонами. Образовательные приложения - это тренд: согласно мировым исследованиям, рынок образовательных приложений к 2020 году вырастет в два раза.

Скачать приложение можно в Play Market и AppStore, получив лицензионный ключ в автошколе для доступа в приложение. По словам разработчиков, пока программа будет доступна только ученикам автошкол, которые решатся внедрить подобную инновацию, но планируется и выпуск демоверсии для всех желающих.-0-

﻿
Теги
гаджеты, ГАИ, инновации, компании, Минск, презентация, разработки
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4241 BYN 2.418 BYN 2.425 BYN
USD
1.9641 BYN 1.962 BYN 1.966 BYN
RUB
3.4029 BYN 3.396 BYN 3.409 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
Все видео

Фотоновости

Пресс-конференция по теме "IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске" прошла в пресс-центре БЕЛТА
Все фото

Инфографика

Паводок: рекомендации населению При возникновении нештатной ситуации не теряйте самообладания и не поддавайтесь панике; звоните по телефону 101.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: надо поднять статус городов и сел, где родились известные деятели искусства Беларуси
Лукашенко рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней
Лукашенко требует усовершенствовать систему выявления молодых талантов в Беларуси
Политика
Александр Суриков Суриков: ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, надо развивать интеграцию
Наблюдатели от СНГ отмечают хорошее техоснащение участков на парламентских выборах в Туркменистане
Миссия наблюдателей СНГ считает президентские выборы в России легитимными и свободными
Экономика
Фото из архива БПС-Сбербанк рассказал подробности программы кредитования на покупку автомобилей Geely
Производство автомобильных сидений и радиаторов планируется начать в Беларуси в II квартале
Свидерский: руководство завода "БЕЛДЖИ" нацелено на создание условий для будущего развития
Происшествия
Фото ГКСЭ Следователи устанавливают обстоятельства ДТП под Ивье, в котором погибла мать троих детей
Минчанин ударил прохожего по голове и забрал его сумку
Семейная пара из Белоозерска и житель Березы задержаны по подозрению в убийстве
Общество
Главный приз 60-го тура игры "Удача в придачу!" разыграют Елена Гришанова и Дмитрий Фомич! Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ будут разыграны 40-я квартира в Минске, три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!
Идеальная столешница для Вашей кухни
Mark Formelle наводнил Минск яркими образами: в городе снимали лукбук итальянской коллекции
Регионы
Фото из архива В Могилеве на одного безработного приходится почти полторы вакансии
Средняя стоимость проживания в отелях Минска в 2017 году снизилась на 2,1%
Путевками в оздоровительные лагеря планируется обеспечить летом 68 тыс. юных минчан
Спорт
Во время пресс-конференции Сборная Беларуси на домашнем ЧМ по конькобежному спорту будет представлена 18 спортсменами
Международный союз конькобежцев планирует изменить формат проведения чемпионатов мира
БАСС необходимо развивать сотрудничество с федерациями по видам спорта
Культура
РЕПОРТАЖ: Как почувствовать себя исследователем в Национальном историческом архиве
Причина течи в крипте князей Радзивиллов в Несвиже устранена
Классику японского кино покажут в Минске 3-8 апреля
В мире
На месте происшествия. Фото из Twitter В Калифорнии пикап въехал в толпу людей недалеко от школы
Российские ученые создают аппаратуру, которая поможет выявлять желания человека
Два человека погибли при взрыве ручной гранаты в магазине Кишинева
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Луну и Венеру наблюдали белорусы на ночном небе
Анджелина Джоли сходила в кино вместе с детьми на новую "Лару Крофт"
В Китае детенышам панд вживили микрочипы
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия