Мобильное приложение "Яндекс.Транспорт" запущено в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск мобильного приложения "Яндекс.Транспорт" прошел в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мобильное приложение "Яндекс.Транспорт" поможет минчанам планировать поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях. Оно подсказывает, где сейчас находится нужный транспорт, и прогнозирует его прибытие на остановку", - пояснили в компании "Яндекс".

"Яндекс" располагает информацией о передвижении большей части муниципального транспорта Минска - это 225 маршрутов, в том числе 155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных. Информацию предоставляет ГП "Минсктранс".

Автобусы, троллейбусы и трамваи обозначены на карте метками, которые движутся практически в реальном времени - данные обновляются раз в 15 секунд.

Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера - линию маршрута и список остановок. Остановки и маршруты можно добавлять в избранные, чтобы каждый раз не искать их заново.

"Также "Яндекс.Транспорт" пригодится, когда непонятно, на чем добираться до места назначения. Достаточно ввести адрес дома или название организации и задать исходную точку - и приложение построит маршрут. Если оно найдет несколько вариантов проезда, то предложит все, указав для каждого время в пути, количество пересадок и расстояние, которое надо пройти пешком до остановки и от нее. Если человек боится пропустить свою остановку, то может поставить в приложении будильник", - рассказали в "Яндекс".

Мобильное приложение доступно на смартфонах на базе iOS и Android.

"Яндекс.Транспорт" позволяет следить за движением транспорта почти во всех крупных городах Беларуси, в 45 населенных пунктах России, а также в Будапеште, Окленде, Тампере и Хельсинки. В десятках других городов приложение работает как справочник: показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта. Также информация о движении общественного транспорта есть в поисковом приложении "Яндекса" для Android и iOS.-0-