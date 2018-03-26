Мобильное приложение МЧС Беларуси "Помощь рядом" установили более 100 тыс. пользователей

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение Министерства по чрезвычайным ситуация "Помощь рядом" скачали и установили более 100 тыс. пользователей Android, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Приложение создано в 2016 году. За это время разработка МЧС получила более 1,5 тыс. отзывов, почти все из них имеют максимальную оценку в 5 баллов. В первую очередь спасатели предусмотрели в программе оповещение о неблагоприятных и опасных явлениях. Пользователи приложения получают своевременные уведомления, основанные на штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра. На карте помимо самих явлений и регионов, где они ожидаются, доступны рекомендации, как вести себя в таких ситуациях. К слову, пользователь может самостоятельно настроить время, когда данную информацию следует отключить, к примеру, в ночные часы или выходные дни. Раздел основан на интерактивной карте, созданной ранее в совместном проекте Белорусского общества Красного Креста, БЕЛТА и МЧС", - напомнили в спасательном ведомстве.

В МЧС обратили внимание на важную опцию, которая остается активной в любом разделе приложения, - это кнопка звонка в МЧС на номер 112. "Как правило, люди в критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Поэтому спасатели предусмотрели подобную функцию, роль которой в случае ЧС неоценима. Также реализована вариативность звонков: можно позвонить не только в МЧС, но и врачу или родным, а также отправить СМС на заданный номер. Изменить телефон или текст сообщения можно в пользовательских настройках", - рассказали в МЧС.

В разделе "Что делать?" пользователи могут получить подробные инструкции о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. Причем советы даются даже на нестандартные случаи, когда, например, в дом заползла змея. Раздел "Первая помощь" содержит интерактивные рекомендации Белорусского общества Красного Креста. Пользователь в несколько кликов описывает ситуацию, а приложение выдает необходимую рекомендацию.

Проверить уровень своих знаний пользователи могут в специальном разделе, который так и называется - "Проверь себя". В нем 13 тестов на различные темы. Спасатели регулярно публикуют новые и отслеживают современные тенденции, чтобы вопросы были понятными и детям, и взрослым, отметили в МЧС.-0-