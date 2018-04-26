Мобильное приложение по созданию электронных очередей на массовых мероприятиях презентовали в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение Go2Fest по созданию электронных очередей на массовых мероприятиях презентовали в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Приложение позволит посетителю праздника выбрать, заказать и оплатить через банковскую карточку еду на фудкорте, не тратя время на очереди. При готовности заказа клиент получит уведомление, где будет указано, в какую торговую точку он может подойти и забрать заказ.

Пилотная версия будет опробована на открытии мотосезона. Однако, по словам главы администрации Центрального района Игоря Бузовского, с приложением планируют работать и на других массовых мероприятиях. "Этот первый шаг будет определяющим. Возможно, на какое-то время мы сместим проект, чтобы что-то подправить в нем или устранить ошибки. Но мы хотим использовать приложение и на 1 Мая, и на 9 Мая, и на другие мероприятия", - отметил он.

Как рассказал автор проекта Go2Fest Станислав Буглак, 27 апреля приложение появится в Google Play, ближе к открытию мотосезона - в App Store. Его использование будет выгодно не только покупателям, но и продавцам. "Во-первых, возможен рост продаж: при виде километровой очереди многие решают пройти мимо. Во-вторых, это облагородит рабочее место продавца: нет нервничающей толпы людей, приходят только довольные люди за заказом. Конечно, это не сократит время обработки заказа. Например, шашлык не будет готов быстрее, чем того требует технология. Но зато время ожидания покупки человек потратит не на очередь, а на времяпрепровождение с друзьями или семьей", - подчеркнул он.

Станислав Буглак

Торговые точки, которые примут участие в проекте, будут продавать одинаковые товары по равным ценам, чтобы равномерно распределять нагрузку между собой. Пока на открытии мотосезона в таком формате будет работать только одна торговая точка. "Нужно опробовать, сделать старт, посмотреть, насколько люди будут заинтересованы в нашем продукте", - пояснил автор проекта.-0-

Фото Рамиля Насибулина