Мобильное приложение регистра стоимости земельных участков может быть разработано в Беларуси

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский считает целесообразным разработку мобильного приложения регистра стоимости земель и земельных участков государственного земельного кадастра Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества. Об этом он заявил по итогам расширенного заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Регистр стоимости содержит сведения о кадастровой стоимости земель и земельных участков, зарегистрированных в регистре недвижимости, о кадастровой стоимости земель для определения налоговой базы земельного налога и сельскохозяйственных земель. Количество пользователей регистра стоимости с каждым годом увеличивается.

"Этот ресурс весьма популярен у нас в стране. Предлагаю коммерциализировать проект, сделать интернет-приложение и разместить его в App Store. Люди смогут оперативно получать интересующую их информацию. Возможно, после поступят просьбы сделать аналогичный продукт для других проектов", - отметил Василий Матюшевский.

Он также предложил создать специализированный портал о недвижимости, где регулярно можно будет размещать публикации с готовой аналитикой о рынке недвижимости из официальных государственных ресурсов. Это касается прежде всего территорий с активным рынком недвижимости - Минск, областные центры и отдельные регионы. В настоящее время специалисты агентства регулярно исследуют ситуацию на рынке недвижимости городских населенных пунктов на всей территории страны. Готовые исследования по данным реестра цен и регистра недвижимого имущества НКА размещаются в свободном доступе на сайте агентства.-0-