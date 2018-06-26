Мобильную связь улучшат на главных ж/д магистралях Беларуси к II Европейским играм

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильную связь улучшат на главных железнодорожных магистралях Беларуси к II Европейским играм, сообщил сегодня журналистам руководитель технического департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Алексей Тяжких в пресс-центре БЕЛТА.

С Белорусской железной дорогой уже реализован проект по обеспечению всех 19 железнодорожных вокзалов страны общественным Wi-Fi. "К II Европейским играм у нас также запланировано строительство 51 объекта для железной дороги. Планируется улучшить связь на главных железнодорожных магистралях страны: Гомель - Жлобин - Осиповичи - Минск - Молодечно - Гудогай; Брест - Барановичи - Минск - Орша; Жлобин - Могилев - Орша - Витебск - Езерище. Это основные пути, по которым гости Европейских игр будут прибывать к нам", - сказал Алексей Тяжких.

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