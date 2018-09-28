Модуль для выращивания человеческих органов могут создать на МКС

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые рассчитывают, что на Международной космической станции появится отдельный модуль, в котором будут выращиваться человеческие органы. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на официальном YouTube-канале ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщает ТАСС.

Информация прозвучала в видео, которое посвящено эксперименту "Магнитный 3D-биопринтер". В ролике говорилось, что на станции можно было бы выращивать целые органы, не повреждая клетки. По словам заместителя руководителя научно-технического центра РКК "Энергия" Дмитрия Сурина, к модулю могли бы курсировать корабли, чтобы снабжать людей на Земле необходимым биоматериалом, который сейчас приходится ждать от доноров.

Заявитель эксперимента с биопринтером - российский стартап, лаборатория биотехнологических исследований. Впервые в России организация-заявитель сама оплачивает создание и испытание научной аппаратуры. По итогам первого этапа эксперимента ученые планируют получить образцы размером в 2-3 мм. Планируется, что это будет хрящевая ткань человека и щитовидная железа грызуна.

3D-биопринтер создан для выращивания живых тканей, а впоследствии и органов, но также его можно будет использовать для изучения влияния условий космоса на живые объекты в длительных полетах. В дальнейшем он может использоваться как заявителями эксперимента, так и сторонними научными коллективами. Его назначенный срок службы - пять лет.

Как отметили в РКК "Энергия", определение "3D-биопринтер" не совсем подходит аппаратуре. "Это название является довольно условным: у устройства нет никаких движущихся частей, процесс выращивания материала происходит не аддитивно, то есть послойно, а с использованием "формативного" принципа, когда образец растет в сильном магнитном поле в условиях микрогравитации. Внутри прибора установлены камеры GoPro, с помощью которых можно будет наблюдать за ходом эксперимента", - заявили в корпорации.

В перспективе эта методика может применяться для создания органов из биоматериалов конкретных пациентов. "У такого способа сразу два очевидных преимущества: не надо ждать, когда появится подходящий для пересадки донорский орган, и автоматически решается вопрос приживаемости. Еще одно возможное применение биопринтера - выращивание белковой пищи, например, космического фарша, который будет продолжать расти по мере его употребления", - рассказали представители предприятия.-0-