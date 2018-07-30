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МОМ в Беларуси и Viber будут давать советы выезжающим за границу через сообщество в мессенджере

Технологии 30.07.2018 | 12:29
Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация по миграции (МОМ) в Беларуси и Viber запускают совместную инициативу по безопасной миграции. Соответствующее соглашение о партнерстве стороны подписали сегодня в Минске во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект предполагает внедрение новой формы информирования граждан о проблеме торговли людьми, а также безопасном выезде и пребывании за границей. Viber запускает сообщество IOM Belarus, где пользователи мессенджера будут регулярно получать важную тематическую информацию и полезные советы. Все это будет доступно круглосуточно и без выходных.

Глава представительства МОМ в Беларуси Зейнал Гаджиев подчеркнул важность такого партнерства. По его словам, оно станет ощутимым вкладом в усилия по предотвращению торговли людьми в Беларуси, позволит достичь большого охвата целевой аудитории и станет инновационным дополнением к существующим горячим линиям по безопасному выезду за границу (8-801-201-5555 и 113).

Глава центра разработки Viber в Беларуси Вероника Кесова отметила важность такого направления в работе компании, как защита интересов и здоровья людей, их безопасность. "Мессенджер является одним из самых популярных в Беларуси (им пользуется более половины населения страны, а также немало соотечественников за рубежом). Кроме непосредственной функции общения с родными и близкими, он еще и позволяет оперативно сообщать о возникших проблемах, получать необходимую помощь. Надеемся, что сообщество поможет пользователям избежать кризисных ситуаций и получить всю необходимую информацию о безопасных перемещениях за границей", - сказала Вероника Кесова.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
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Теги
безопасность, Беларусь, мессенджер, миграция
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