МТС и beCloud значительно увеличат емкость сети 4G в Беларуси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС и облачный провайдер beCloud анонсировали значительное увеличение емкости сети 4G в Беларуси в том числе за счет появления дополнительных базовых станций, работающих в диапазоне 2600 МГц. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе оператора.

МТС развивает LTE-сеть совместно с инфраструктурным партнером beCloud. В настоящее время 4G-связь обеспечивают 1510 базовых станций в более чем 180 городах и других населенных пунктах страны. В ближайшее время LTE-сеть заработает также в диапазоне 2600 МГц, будут установлены дополнительные базовые станции. Уже сейчас этот диапазон работает в Минске, Гомеле, Витебске, Могилеве, а также в Мозыре, Солигорске, Борисове, Жодино, Горках и Барановичах. В ближайшее время емкость сети планируется расширить в Гродно, Бресте, Кобрине, Пинске, Ивацевичах, Полоцке, Новополоцке, Лиде, Островце и Молодечно.

Как отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник, высокий уровень качества передачи данных обеспечивается благодаря строительству сети сразу в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц. "Основную причину использования нового диапазона 2600 МГц мы определили совместно с мобильным оператором, исходя из быстрорастущего интереса многочисленных пользователей МТС к развитию технологии, а также особенностей планирования сети и возросшей абонентской нагрузки", - пояснил он.

Диапазон 2600 МГц позволяет расширить емкость сети 4G, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Даже при сохраняемой большой нагрузке на базовые станции абоненты смогут пользоваться 4G-связью на еще более комфортных скоростях. Все локации для активации технологии выбираются, исходя из загрузки и потребностей абонентов.

Генеральный директор МТС Владимир Карпович отметил направленность компании на дальнейшее развитие сети 4G, которая уже меняет цифровые привычки абонентов: растет потребление трафика, спрос на онлайн-сервисы и продукты. В среднем в сентябре 2018 года абонент МТС, который пользуется интернетом, прокачал 4,2 Гб LTE-трафика, что почти в 3,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года.-0-