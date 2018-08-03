МТС назвал самый 4G прокачанный регион

Специалисты МТС составили рейтинг районов, жители которых наиболее активно потребляют 4G-трафик в сети оператора. Больше всего гигабайт высокоскоростного интернета прокачали в Брестском районе. В среднем каждый абонент здесь использует около 2 116 Мб в месяц.

В топ-5 районов также вошли Барановичский, где на одного человека приходится 1 647 Мб интернет-трафика. Немногим меньше - по 1 642 Мб - расходуют в Полоцком районе. Жители Смолевичского района в среднем пропускают через девайсы 1 631 Мб, а Гродненского - 1 605 Мб.

Среди областей лидирует Витебский регион, в котором на одного абонента МТС в июне приходилось 1 205 Мб высокоскоростного мобильного интернета.

В МТС также посчитали, в каких городах суммарно потребляют больше всего 4G-трафика. Первенство ожидаемо у крупных городов. Так, в Минске используют около 1 443 216 гигабайт (Гб), в Бресте - 474 452 Гб, в Гродно - 422 590 Гб, в Витебске - 386 472 Гб, в Могилеве - 249 883 Гб, а в Гомеле - 248 116 Гб.

Среди районных центров самыми прокачанными оказались Барановичи, где абоненты совместно расходуют 205 676 Гб. В Мозыре потребляют 137 339 Гб, в Орше - 113 685 Гб, в Солигорске - 97 969 Гб, в Бобруйске – 86 644 Гб, а в Лиде – 69 312 Гб. В сельской местности лидируют деревни Боровляны и Хатежино в Минском районе и Солоное в 5 км от Жлобина.

Технология 4G сейчас доступна жителям 170 городов и поселков Беларуси. Более 1400 базовых станций обеспечивают качественное LTE-покрытие для 61,5% белорусов. МТС развивает 4G в Беларуси совместно с инфраструктурным партнером beCloud с декабря 2015 года.