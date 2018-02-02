2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор МТС снизил стоимость безлимитного интернета для находящихся в Южной Корее абонентов до Br1 в сутки. Соответствующая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.
"Для тех, кто будет болеть за наших в Корее, МТС предлагает безлимитный интернет всего за Br1 в сутки", - говорится в сообщении на сайте мобильного оператора.
Услуга "Unlim за границей" доступна абонентам компании только в сети местного оператора KT. Акция проводится с 1 февраля по 31 марта 2018 года.
Чтобы бесплатно подключить услугу, необходимо отправить USSD-запрос *725#.-0-
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