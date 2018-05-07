МТС запустил услуги 4G еще в 28 городах и поселках Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорости 4G пришли еще в 28 населенных пунктов Минской, Могилевской, Гомельской и Брестской областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании МТС.

Теперь в Беларуси преимуществами связи четвертого поколения от МТС могут пользоваться уже более чем в 130 городах и поселках, в том числе во всех областных центрах.

Площадки новых базовых станций расположены в следующих населенных пунктах: Прилуки, Озерцо, Крупица (Минская область); Быхов, Глуск, Кировск, Климовичи, Кличев, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Чериков, Хотимск, Краснополье (Могилевская); Ветка, Ельск, Жлобин, Корма, Лельчицы, Лоев, Наровля, Октябрьский, Речица, Рогачев, Светлогорск, Солоное, Хойники (Гомельская); Ганцевичи (Брестская).

МТС первым среди мобильных операторов Беларуси запустил в коммерческую эксплуатацию 4G и продолжает развивать это направление в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud. В декабре 2015 года связь нового поколения пришла в Минск. Спустя год оценить преимущества скоростного интернета смогли жители всех областных центров. А в 2017 году МТС обеспечил 4G многие райцентры Беларуси.

В планах на этот год - охватить связью четвертого поколения практически все районные города и поселки страны. Таким образом, мобильный интернет на скоростях 4G станет доступен 70% жителей Беларуси, в том числе 95% городского населения.-0-