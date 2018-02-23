На Blockchain & Bitcoin Conference в Минске обсудят, станет ли Беларусь славянским крипто-Сингапуром

27 февраля в Минске пройдет первая масштабная конференция, посвященная криптовалютам, ICO и блокчейн-разработкам, - Blockchain & Bitcoin Conference Belarus . В ней примут участие эксперты из стран СНГ и Европы. Аудиторию составят основатели блокчейн-стартапов, инвесторы, предприниматели, трейдеры, а также маркетологи и юристы, специализирующиеся на криптоиндустрии.

Ответы на вопросы инвесторов и представителей бизнеса

28 марта вступит в силу указ Президента Беларуси Александра Лукашенко "О развитии цифровой экономики" . Документ, среди прочего, официально разрешает покупать, продавать и обменивать криптовалюту, а также легализует деятельность операторов криптоплатформ и обменных пунктов. Отмечается, что вести такую деятельность смогут только компании - резиденты Парка высоких технологий, особой экономической зоны. Участники Blockchain & Bitcoin Conference Belarus обсудят законодательные новшества и дальнейшие пути ведения бизнеса для компаний, уже работающих в секторе криптовалют и блокчейн-разработок.

Ключевые спикеры и темы

Участие в конференции уже подтвердили шесть экспертов из Украины, Беларуси и России.

Денис Лавникевич, сооснователь первой белорусской криптовалюты Талер (TLR), разберет практический кейс по созданию национальной цифровой валюты.

Игорь Порох, онлайн-предприниматель, аналитик и трейдер в iTuber, расскажет о специфике работы трейдера на рынке криптовалют.

Владимир Попов, автор книги "ICO: сущность, проблемы, закон", расскажет о токенизации экономики: какие процесс происходят сегодня и что ожидается в будущем.

Также на конференции выступят Илья Егоров, основатель маркетингового агентства "Русмаркетинг", и Александр Беспалов, сооснователь и гендиректор в блокчейн-проекте BeEasy.

Демозона, дискуссия, нетворкинг

В ходе конференции состоится дискуссионная панель, где эксперты обсудят актуальный вопрос: "Станет ли Беларусь славянским крипто-Сингапуром?" В обсуждении примет участие Ярослав Романчук, экономист, политик и руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.

Также на площадке мероприятия будет организована демозона, где белорусские и зарубежные компании представят разработки на блокчейне и оборудование для криптоиндустрии.

Участники конференции получат широкие возможности для делового общения. Стартапы смогут найти инвесторов или партнеров для коллабораций, а молодые специалисты - задать вопросы экспертам.

Организатор конференции

Blockchain & Bitcoin Conference Belarus - мероприятие международной ивент-компании Smile-Expo. В 2017 году она провела две крупнейшие в СНГ блокчейн-конференции: в Москве и Киеве. Сегодня серия Blockchain & Bitcoin Conference превращается из европейской во всемирную. В 2018 году Smile-Expo проведет порядка 20 блокчейн-ивентов в различных странах, включая Индию, Австралию, Филиппины, Республику Корея и Таиланд.