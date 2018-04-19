На конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2018" подано 330 заявок

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XVI конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2018" подано 330 заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Больше всего заявок (99) подано в номинации "Образование и наука", "Информационный ресурс - 50" и "Органы государственного управления" - 49 заявок, рассказали в Мининформе. Всего в конкурсе на лучший белорусский интернет-ресурс в 2018 году 10 основных номинаций. В их числе также "Корпоративные и тематические интернет-ресурсы", "Интернет-магазины", "Культура, развлечение, мероприятия", "Спорт ", "Здоровье и медицина", "Для детей и юношества", "Интернет-ресурсы". Жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший за дизайн, содержание и технологичность или присудить сайту специальный приз конкурса.

Прием заявок завершился 16 апреля. Сейчас эксперты и члены жюри приступили к их оценке. Награждение победителей и призеров интернет-премии пройдет 17 мая во время XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018". В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Конкурс "Интернет-премия "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Он нацелен на содействие развитию белорусского сегмента интернета, внедрению новых информационных технологий, широкому освещению лучших достижений байнета. С начала проведения конкурса в нем приняло участие более 7 тыс. белорусских интернет-ресурсов.

Форум "ТИБО-2018" состоится 14-18 мая в Минске.-0-