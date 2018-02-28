На Луне появится связь 4G для луноходов

Компания PTScientists, организующая первый частный полет на Луну, доставит на спутник необходимое оборудование. Организацией связи формата 4G займется оператор мобильной связи Vodafone.
Ракета-носитель Falcon 9 доставит на Луну телефонные мачты Nokia. Сигнал позволит транслировать на Землю видео высокой четкости.
Сеть будут использовать два лунохода, которые изучат спутник на предмет колонизации людьми.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN