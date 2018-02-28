На Луне появится связь 4G для луноходов

Компания PTScientists, организующая первый частный полет на Луну, доставит на спутник необходимое оборудование. Организацией связи формата 4G займется оператор мобильной связи Vodafone.
Ракета-носитель Falcon 9 доставит на Луну телефонные мачты Nokia. Сигнал позволит транслировать на Землю видео высокой четкости.
Сеть будут использовать два лунохода, которые изучат спутник на предмет колонизации людьми.
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