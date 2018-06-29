На МКС доставят интерактивного помощника экипажа - робота Cimon

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета Falcon 9 компании SpaceX доставит на Международную космическую станцию (МКС) груз для научных экспериментов и необычного "пассажира". Об этом сообщают информагентства.

Экипаж МКС вскоре "познакомится" со своим интерактивным помощником - роботом с искусственным интеллектом по имении Crew Interactive Mobile Companion (Cimon). Робот является совместной разработкой европейской компании Airbus и IBM, проект финансируется за счет средств Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

Cimon напоминает роботов из фантастических фильмов. Внешне он похож на шар, у него есть анимированное лицо. Cimon также оснащен камерами, микрофоном и динамиками, вентиляторами для перемещения в условиях микрогравитации и ультразвуковыми сенсорами для определения своего места в пространстве. Он распознает человеческую речь и постоянно учится. Как уверяют разработчики, робот адаптирован к терминам космонавтов и обладает характером логико-сенсорного интроверта.

Главным компаньоном робота станет командир МКС Александр Герст. Дружелюбный помощник Cimon должен будет заниматься научной съемкой и принимать участие в опытах.

Для защиты частной жизни астронавтов Александр Герст настоял на том, чтобы у робота была кнопка, которая временно останавливает передачу данных в облако. Также из устройства убрали анализатор тона, который определяет по речи настроение человека. -0-