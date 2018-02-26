На MWC представили "самый живучий смартфон в истории"

Смартфон Energizer P16K Pro может похвастаться топовыми характеристиками, но главной его фишкой является "живучесть". В нем установлена АКБ емкостью 16 000 мАч.
В устройстве есть 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2160 пикселей. На "борту" установлен 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также две пары камер - 13+5 МП фронтальные и 13+16 МП основные.
Пока речь идет о заводском прототипе. Предполагается, что на нем установят ОС Android 8.0.
Аппарат поступит в продажу не ранее сентября 2018 года и будет стоить ориентировочно 499 евро.
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