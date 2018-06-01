НАН Беларуси представила беспилотники на выставке KADEX в Казахстане

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси представила беспилотники на пятой международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая состоялась в Астане (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

На экспозиции НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси демонстрировались модели серийно выпускаемых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Бусел М40", "Бусел М502, "Буревестник", "Ястреб", БЛА на базе дирижабля, а также полномасштабная модель разведывательно-ударного БЛА "Буревестник МБ". У посетителей большую заинтересованность вызвали технологии создания и производства беспилотных авиационных комплексов различного назначения, область их применения, они отметили высокий уровень и тактические характеристики производимой продукции.

Во время выставки KADEX-2018 прошла встреча министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане Анатолием Ничкасовым с участием директора НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси Юрия Яцыны. На переговорах стороны обсудили реализацию протоколов поручений глав двух государств, текущее двустороннее сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов и другие перспективные проекты.

Бейбут Атамкулов выразил личную благодарность председателю Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиру Гусакову за развитие сотрудничества в области беспилотной авиации и за активное участие в выставке НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН.

Экспозицию предприятия посетила делегация Вооруженных сил Казахстана во главе с министром обороны генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Министр обороны подтвердил заинтересованность в развитии сотрудничества с предприятиями Беларуси в области беспилотных авиационных комплексов, в том числе разведывательно-ударного назначения, и пригласил предприятие принять участие в войсковых соревнованиях беспилотных авиационных комплексов, которые запланированы в Казахстане в июле-августе 2018 года.

Во время проведения выставки было подписано соглашение между НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси и АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", направленное на активизацию двустороннего сотрудничества.

НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов принял участие и в деловой программе выставки - в научно-практической конференции Advanced Def Tech с выступлением на сессии "Беспилотные летательные аппараты. Вооружение нового поколения".

Участие в международной выставке KADEX-2018 позволило продолжить реализацию протоколов поручений Президента Беларуси и Президента Казахстана, а также решить задачи по установлению международного сотрудничества и продвижению продукции предприятия на рынки стран, заинтересованных в беспилотных системах и технологиях.

Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 проводилось под эгидой Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана. Она является одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной техники, технологий в сфере информационной безопасности, а также одной из эффективных площадок по укреплению оборонного потенциала и развитию военно-промышленного сотрудничества между странами. Свою продукцию на выставке представили 320 предприятий и компаний из 28 стран ближнего и дальнего зарубежья, выставку посетили официальные делегации из 48 государств.-0-