НАН Беларуси представила беспилотники на выставке в ОАЭ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси представила беспилотники на Международной выставке беспилотных систем и тренажеров UMEX-2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

На экспозиции НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси в выставочном центре ADNEC демонстрировались модели серийно выпускаемых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Бусел М40", "Бусел М50", "Буревестник", "Буревестник МБ", БЛА на базе дирижабля, стенд по обучению операторов и анализа телеметрии БЛА, а также перспективная белорусская разработка - беспилотник "Ястреб" с увеличенной грузоподъемностью до 120 кг. У посетителей вызвали большую заинтересованность технологии создания и производства беспилотных авиационных комплексов различного назначения, область их применения, отмечены их высокий уровень и тактические характеристики.

Международная выставка беспилотных систем и тренажеров UMEX-2018 проводилась под патронажем наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна и при поддержке Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ. В выставке приняли участие эксперты, исследователи и специалисты, которым были продемонстрированы научные инновации в беспилотной технике. Свою продукцию в области авиационных, морских и наземных беспилотных систем на выставке представили свыше 120 предприятий и компаний из 34 стран.-0-