28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий наноспутник БГУ планируют запустить в конце 2018 - начале 2019 года, сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь, передает корреспондент БЕЛТА.
"Одно из направлений космической деятельности Беларуси - создание наноспутника для учебного процесса. Надеюсь, если не в этом году, то в начале следующего он будет запущен в космос, - сказал Петр Витязь. - Все наши достижения в космической сфере, в том числе по созданию спутников дистанционного зондирования Земли, будут презентованы на 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который пройдет в Минске в сентябре".
Как сообщалось, Китай выиграл тендер на запуск студенческого наноспутника БГУ. Спутник будет использован в учебных целях, его данные будут поступать в лаборатории для реализации различных научных проектов на уровне преподавателей и студентов.-0-
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