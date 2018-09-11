NASA назвало пять главных трудностей полета на Марс

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путешествие на Марс чревато множеством опасностей, подстерегающих человека. Однако, по версии NASA, существует пять главных трудностей, о которых должен знать каждый участник космической экспедиции.

Радиация

Человеческий глаз не в состоянии уловить космическое излучение, тогда как оно представляет серьезную опасность. Покидая Землю, человек подвергается усиленному радиационному воздействию, которое увеличивает риск развития рака, негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая когнитивную и моторную функции. Находясь на космической станции, астронавты подвергаются воздействию излучения в десять раз больше, чем на Земле. При удалении от магнитного поля Земли, доза радиации возрастает.

Чтобы снизить воздействие излучения, космические корабли оснащают специальной системой защиты. Кроме того, в настоящее время разрабатываются медицинские препараты для защиты от радиации.

Фото scitechnow.org

Длительная изоляция

На протяжении нескольких месяцев или лет людям придется находиться в изоляции от общества, что может негативно сказываться на их здоровье. Безусловно, экипаж космической миссии будет тщательно отобран и подготовлен к возможным трудностям. Однако поведенческие проблемы в группе людей, закрытых в небольшом пространстве в течение длительного периода времени, неизбежны.

Для устранения этой опасности в настоящее время разрабатываются методы мониторинга состояния здоровья и адаптации людей, а также совершенствования различных инструментов и технологий, позволяющих выявлять и устранять ранние факторы риска.

Расстояние

Экспедиция на Марс в среднем длится три года. Это значительно отличается от полета на МКС. Так, если на станции случается экстренная ситуация, экипаж может вернуться домой в течение нескольких часов. Кроме того, на МКС постоянно доставляют необходимые продукты питания или медицинские препараты. Астронавты, которые полетят на Марс, будут лишены такой поддержки, а значит, они должны быть способны противостоять множеству ситуаций без помощи со стороны своих коллег на Земле.

Фото universetoday.com

Гравитация

Во время полета на Марс астронавты будут находиться в невесомости. Затем им придется испытать гравитацию Красной планеты, которая почти в два раза меньше, чем на Земле. Вернувшись на Землю, необходимо будет вновь адаптироваться под земные условия. Таким образом, кости, мышцы, сердечно-сосудистая система человека испытает колоссальное давление.

Сейчас специалисты NASA проводят различные исследования, направленные на то, чтобы астронавты сохраняли здоровье до, во время и после своей миссии.

Враждебная/закрытая среда

Прежде, чем астронавты ступят на Красную планету, им придется провести немало времени на борту космического аппарата. Экосистема внутри транспортного средства играет большую роль в повседневной жизни космонавта. Важными факторами обитания являются температура, давление, освещение, шум и количество пространства. Крайне важно, чтобы астронавты получали необходимую пищу, сон и физические упражнения, необходимые для того, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми. Нельзя не принять во внимание и тот факт, что микроорганизмы, которые живут на нашем теле, гораздо легче переносятся от одного человека к другому в закрытой среде. Это также требует дополнительного мониторинга здоровья экипажа корабля.

Космическим кораблям еще предстоит эволюционировать, чтобы стать надежной защитой и домом для будущих путешественников к Марсу.-0-