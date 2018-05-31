НАСА запустило виртуальные туры по экзопланетам

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАСА в рамках проекта The Exoplanet Travel Bureau запустило симулятор, который позволяет в режиме виртуальной реальности побывать на экзопланетах, сообщает ТАСС.

С помощью симулятора сегодня можно отправиться в "путешествие" на такие экзопланеты, как TRAPPIST-1d в созвездии Водолея, Kepler-186f и Kepler-16b в созвездии Лебедь.

Kepler-186f находится в 492 световых годах от Земли и ее радиус близок к радиусу нашей планеты. Kepler-16b находится на расстоянии 200 световых лет и обращается вокруг двойной звездной системы, а TRAPPIST-1e, расположенная в 40 световых годах, входит в число потенциально обитаемых.

Пользователи симулятора, наводя на разные объекты, могут получить информацию о космических телах.

Космические панорамы основаны на данных научных исследований, однако телескопы пока не способны делать детальные снимки экзопланет, поэтому многие изображения представляют собой художественный вымысел.-0-