НАСА запустило виртуальные туры по экзопланетам

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАСА в рамках проекта The Exoplanet Travel Bureau запустило симулятор, который позволяет в режиме виртуальной реальности побывать на экзопланетах, сообщает ТАСС.
С помощью симулятора сегодня можно отправиться в "путешествие" на такие экзопланеты, как TRAPPIST-1d в созвездии Водолея, Kepler-186f и Kepler-16b в созвездии Лебедь.
Kepler-186f находится в 492 световых годах от Земли и ее радиус близок к радиусу нашей планеты. Kepler-16b находится на расстоянии 200 световых лет и обращается вокруг двойной звездной системы, а TRAPPIST-1e, расположенная в 40 световых годах, входит в число потенциально обитаемых.
Пользователи симулятора, наводя на разные объекты, могут получить информацию о космических телах.
Космические панорамы основаны на данных научных исследований, однако телескопы пока не способны делать детальные снимки экзопланет, поэтому многие изображения представляют собой художественный вымысел.-0-
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