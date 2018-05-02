Нацбанк запустил новую версию сайта

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк запустил новую версию официального интернет-сайта, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
При разработке сайта использована технология адаптивного дизайна, что повышает удобство восприятия информации о деятельности Национального банка для пользователей различных мобильных устройств и персональных компьютеров.
Также в новой версии реализован переход на вертикальную навигацию, что повышает гибкость структуры сайта. Наиболее важные показатели на главной странице, такие как целевые показатели монетарной политики, курсы валют и другие, объединены в отдельный блок с функцией "индивидуальной настройки". Значительной модернизации подверглись и внутренние страницы сайта.
У обновленного сайта есть версия для слабовидящих.-0-
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