Нацбанк запустил новую версию сайта

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк запустил новую версию официального интернет-сайта, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

При разработке сайта использована технология адаптивного дизайна, что повышает удобство восприятия информации о деятельности Национального банка для пользователей различных мобильных устройств и персональных компьютеров.

Также в новой версии реализован переход на вертикальную навигацию, что повышает гибкость структуры сайта. Наиболее важные показатели на главной странице, такие как целевые показатели монетарной политики, курсы валют и другие, объединены в отдельный блок с функцией "индивидуальной настройки". Значительной модернизации подверглись и внутренние страницы сайта.

У обновленного сайта есть версия для слабовидящих.-0-