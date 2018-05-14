Национальная библиотека Беларуси презентует на "ТИБО" виртуальные сервисы и ресурсы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси представит на выставке "ТИБО-2018" виртуальные сервисы и ресурсы, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью библиотеки.

Презентация "Один день из жизни интернет-портала" познакомит с виртуальными сервисами и ресурсами библиотеки, которыми можно воспользоваться 24 часа семь дней в неделю. Благодаря коллекции видеоуроков можно в простой и наглядной форме узнать о многочисленных ресурсах НББ. Современным технологиям работы при поиске информации посвящена презентация "Электронный каталог онлайн: сервисные возможности".

На выставке посетители смогут узнать о новых возможностях электронной доставки документов и новых сервисах, таких как редактирование списков литературы к научным работам, подбор литературы по теме в удаленном режиме. Гости экспозиции познакомятся с виртуальными проектами Национальной библиотеки, ее коллекциями и выставками, размещенными на портале, а также виртуальным центром правовой информации НББ, позволяющим ориентироваться в информационных правовых ресурсах и следить за их обновлением.

Корпоративному фактографическому информационному ресурсу "Ученые Беларуси" будет посвящена еще одна презентация. База данных, в создании которой участвуют 34 организации, содержит информацию о лицах, имеющих ученые степени и звания, работниках и преподавателях вузов, научных династиях и семьях.-0-