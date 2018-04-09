Научная библиотека Томского университета первой в мире оцифровала редкое издание гравюр

Научная библиотека Томского государственного университета перевела в цифровой режим и первой в мире разместила в интернете в открытом доступе редчайшее издание – полный альбом гравюр 19 века "Французский музей, или Полное собрание картин, скульптур и барельефов, которые составляют национальную коллекцию, с историческими справками и объяснением сюжетов". Об этом сообщает ТАСС.

Это произведения искусства, которые собраны в Лувре. Издание выходило в Париже с 1803 по 1811 годы. Всего увидело свет 80 выпусков – по четыре гравюры в каждом. В полном комплекте – 344 гравюры, в библиотеке Томского университета – 304 гравюры. Издание появилось в научной библиотеке университета в конце 19 века в составе книжной коллекции Строганова.

Оцифрованная версия издания размещена на сайте библиотеки. До сих пор был переведен в цифровой режим только один том, и он размещен на сайте Национальной библиотеки Франции.