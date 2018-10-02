Назначен новый гендиректор Instagram

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым руководителем Instagram назначен вице-президент департамента разработки Facebook Адам Моссери. Об этом сообщает Reuters.

Адам Моссери в 2008 году начал карьеру в Facebook в качестве дизайнера, также он отвечал за новостную ленту этой соцсети. В последнее время он являлся главой одного из подразделений, ответственных за работу над Instagram.

Основатели соцсети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании в конце сентября. Причина их ухода не разглашалась. Предприниматели Кевин Систром и Майк Кригер основали фотоприложение Instagram в 2010 году, а в 2012-м его приобрел Facebook за $1 млрд.-0-