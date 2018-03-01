Названа десятка самых производительных смартфонов

Разработчики синтетического теста производительности AnTuTu назвали топ-10 самых производительных смартфонов по состоянию на январь 2018 года.

Десятую строчку занял Samsung Galaxy S8+ (199 000 баллов). На девятом месте расположился «однокомандник» Galaxy Note 8. Строчкой выше оказался Xiaomi Mi Mix 2. На седьмом - еще один Xiaomi Mi 6.

Шестым оказался ZTE Nubia Z17. Выше него - OnePlus 5T и OnePlus 5.

Первые три строчки в порядке возрастания заняли Honor V10, а также два смартфона марки Huawei - Mate 10 и Mate 10 Pro.