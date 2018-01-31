Названо принципиальное отличие экранов Samsung Galaxy S9 и S8

Поставщик инсайдов Эван Бласс опубликовал рендеры Samsung Galaxy S9. Как видно, рамки в новом смартфоне стали толще по сравнению с предшественником S8.

Изгиб к торцам в S9+ будет более плавным и сольется с боковыми торцами под меньшим углом. Визуально это сделает рамки более толстыми.

Это позволит увереннее держать смартфон в руке, а также исключит случайные нажатия.