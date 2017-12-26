Названы самые неудачные гаджеты 2017 года

Портал Engadget опубликовал свою версию худших гаджетов уходящего года. Досталось как известным производителям, так и не очень популярным компаниям.

Первой стала "космическая" соковыжималка Juicero. Стартап привлек около 120 млн долларов инвестиций и разрабатывался для выжимания сока из специальных пакетов с фруктовой смесью. Устройство вначале продавали за 700 долларов, затем снизили цену до 400. Пакетик с фруктами реализовывали за 5-10 долларов. Вскоре Blomberg опубликовал "шокирующее" расследование, из которого стало ясно, что сок из пакетиков можно выжимать и руками. В сентябре компания закрылась.

"Умные" часы LG Watch Style стали вторыми среди худших устройств года. По мнению издания, их дизайн вышел блеклым, а без подзарядки они едва могут проработать сутки.

Автоматы с едой Bodega планировали устанавливать в спортзалах, квартирах и офисах. Фактически, туалетную бумагу, скрепки и овсяные хлопья уже доставили по адресу, в чем создатели видели преимущество своей продукции. Однако прогуляться в магазин или заказать нужные продукты домой все равно оказалось проще.

Кепка с колонками за 130 долларов и вилка с шумоподавлением чавканья за аналогичную сумму вызвали у экспертов только один вопрос: "Зачем?".

Неудачным признали и голосовой ассистент Samsung Bixby. Оказалось, что он проигрывает аналогу от Google. Правда, последний не довел до ума свои наушники с синхронным переводом Pixel Buds, которые вызвали ощущение недоработанности.

И наконец одним из самых безумных гаджетов стала маска для рта. Разработка Hushme должна поглощать звуки телефонной беседы, чтобы абонент не мешал окружающим. Стоить такой прибор будет около 190 долларов.