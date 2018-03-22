"Неогнеметы" от Илона Маска поступят в продажу к сезону пожаров

Изделия Boring Company поступят в продажу к началу лета. Об этом сообщают информагентства, получившие рассылку от компании.

Отмечается, что в это время в США открывается два сезона - барбекю и лесных пожаров. Правда, клиенты должны будут подписать условия и положения о начале поставок.

Напомним, 26 января стало известно, что Илон Маск планирует выпускать огнеметы. Через пару дней устройства представили официально, сумма предзаказа составила 500 долларов. Все 20 тыс. огнементов распродали за четыре дня. Они принесли компании 4 млн долларов.

Компания вынуждена была переименовать устройства в "неогнеметы", чтобы обойти таможенные правила.