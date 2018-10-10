Нидерланды названы страной с наибольшим количеством зарядных станций для электромобилей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах сейчас есть 19,3 зарядных станций на 100 км - это намного опережает все другие страны. Об этом информирует отчет аудиторской компании KPMG.

Аудиторы оценили готовность стран к автономным транспортным средствам, а также рассмотрели число станций зарядки для электрокаров на 100 км асфальтированной дороги в разных странах.

По сведениям голландского Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders, в 2011 году в стране было 1 826 зарядных станций для электромобилей, а в 2018-м - 33 607.

Китай имеет 3,5 станции на 100 км, Великобритания - 3,1 станции на 100 км, Германия - 2,8 станций на 100 км.-0-