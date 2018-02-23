Nissan запустит проект беспилотного такси Easy Ride этой весной

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Nissan и DeNA объявили о совместном запуске проекта беспилотного такси Easy Ride в Японии весной 2018 года. Об этом сообщает портал "N + 1" со ссылкой на пресс-релиз компании Nissan.

Отмечается, что с 5 марта 2018 года пилотные такси будут передвигаться по району между штаб-квартирой Nissan и торговым центром Yokohama World Porters в японском городе Иокогама. Маршрут составит 4,5 км. Такси будут доступны для всех желающих. За перемещением беспилотных автомобилей будут наблюдать удаленные операторы.

Во время поездки пассажирам предложат пройти опрос, который поможет DeNA и Nissan улучшить проект. В планах разработчиков - улучшить логистику, внедрить поддержку нескольких языков в систему, чтобы к Олимпиаде-2020 в Токио представить полноценный сервис такси.

Многие компании в мире, которые занимаются разработкой беспилотных машин, делают упор на использование их в качестве такси. В данном направлении, в частности, работают Waymo, Uber и "Яндекс". В перспективе беспилотные такси будут способствовать значительному удешевлению перевозок, так как каждая такая машина сможет работать круглосуточно и не нужно будет тратиться на зарплату водителю.-0-