23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночная гонка дронов пройдет 28 июля на фестивале #Пронебо. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта Антон Быстров, передает корреспондент БЕЛТА.

Антон Быстров отметил, что федерация в настоящий момент занимается активным развитием дрон-рейсинга. "Во время #Пронебо два дня будет работать зона дронов. Первая ночная гонка состоится 28 июля с 21.00 до 22.00. Мы подсветим полностью траекторию, препятствия и сами дроны. Когда дроны летают днем, они делают это очень быстро, и трудно уследить за тем, где они находятся, а ночью, когда все подсвечивается, получается красивая картинка - понятно, кто выигрывает, кто проигрывает", - пояснил он.

В гонке примут участие пять команд, это около 30 спортсменов. Лучший получит титул победителя Кубка #Пронебо.

В конце года в Китае пройдет первый чемпионат мира по дрон-рейсингу. "Мы сейчас очень активно готовим нашу команду через соревнования, тренировки, построили трассу для дрон-рейсинга. Все для того, чтобы в конце года мы смогли поехать в Китай. Там мы также сможем потренироваться и посмотреть на уровень больших, серьезных команд", - заключил генеральный секретарь.

Ежегодный авиационный фестиваль #Пронебо пройдет 28-29 июля на аэродроме Боровая во время чемпионата мира по вертолетному спорту. Посетители увидят более 30 летательных аппаратов - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе чемпионата обещают стать вертолетные гонки.-0-