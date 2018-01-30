Nokia 3310 реанимирована для сетей 4G

В феврале 2017 года HMD Global анонсировала реновированную версию легендарного телефона Nokia 3310. Его планировали выпустить специально для сетей 4G.

Телефон анонсировали в Китае специально для мобильного оператора China Mobile. Официально аппарат представят на выставке MWC`2018 в Барселоне в конце февраля.

Телефон будет работать в сетях 2-го, 3-го и 4-го поколения. "Нокия" оснащена экраном 2,4-дюйма с разрешением 320х240 пикселей. 512 МБ памяти с расширением до 64 ГБ. Аккумулятор емкостью 1200 мАч, которого хватит на 12 дней в режиме ожидания в сети 4G и до 15 часов разговоров в сети 2G.