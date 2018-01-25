Nokia создаст браслеты, предсказывающие появление рака

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Nokia разрабатывает устройства, способные предсказывать онкологическое заболевание за несколько месяцев до его появления. Об этом заявил генеральный директор компании Раджив Сури на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщают информагентства.

Браслет Nokia будет считывать определенную информацию, например, содержание в крови сахара, холестерина или молочной кислоты. Эти данные помогут врачам получить более детальные сведения о состоянии пациента в перерыве между приемами. С помощью так называемых биомаркеров медики сумеют предсказать рак заблаговременно.

С развитием 5G-связи также станет возможной дистанционная хирургия, поскольку в обмене информацией практически не будет задержки. Эти технологии помогут современной медицине в борьбе с онкологией.-0-