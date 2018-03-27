Норвегия обеспечит Арктику высокоскоростным интернетом

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвегия заявила о своем намерении обеспечить широкополосным доступом в интернет значительную часть Арктики, сообщает ТАСС.

Реализацией проекта займется компания Space Norway AS, которая планирует к 2020 году запустить два спутника для обеспечения стабильного интернет-соединения на территории Арктики. Для этих целей правительство Норвегии выделит примерно $130 млн при условии, что Space Norway AS удастся привлечь дополнительные инвестиции и гарантировать прибыльность проекта на протяжении всего срока службы спутников, который составит 15 лет.

Руководство страны полагает, что качественное интернет-соединение требуется наладить в широтах выше 65-й параллели для удобства простых пользователей, а также в интересах организаций и ведомств. В частности, этот проект важен для норвежских Вооруженных сил, отметил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен.

В настоящее время плохое качество интернет-соединения на Северном полюсе создает множество неудобств, в том числе усложняет работу экстренных служб. Высокоскоростной интернет необходим рыболовам, которые промышляют в Баренцевом море, а также участникам научно-исследовательских экспедиций и нефтегазовых проектов за Полярным кругом.-0-