Новая скрытая функция обнаружена в Instagram

Эксперты считают, что в ближайшем будущем в социальной сети Instagram появится функция портретной съемки. Пользователи смогут превращать свои снимки в портретные фото. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав файлы приложения после обновления.

Появление некоторых файлов говорит о том, что разработчики сервиса тестируют новую функцию портретной съемки, которая, вероятно, будет представлять набор различных инструментов.

Представители Instagram данную информацию комментировать отказались.-0-