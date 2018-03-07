Новая скрытая функция обнаружена в Instagram

Эксперты считают, что в ближайшем будущем в социальной сети Instagram появится функция портретной съемки. Пользователи смогут превращать свои снимки в портретные фото. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав файлы приложения после обновления.
Появление некоторых файлов говорит о том, что разработчики сервиса тестируют новую функцию портретной съемки, которая, вероятно, будет представлять набор различных инструментов.
Представители Instagram данную информацию комментировать отказались.-0-
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