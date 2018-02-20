Нового "зверя" Ferrari рассекретили перед премьерой

Японское издание получило первые официальные снимки нового "Феррари" - экстремальной версии 488-ой модели под обозначением Pista ("Трек"). Двигатель нового дикого мустанга способен выдавать 721 л.с., что на 51 силу больше, чем стандартная версия 488-ой.

Масса спорткара не превышает 1280 кг, благодаря широкому применению композитных материалов. Новый аэродинамический обвес улучшил показатели сопротивляемости воздуха на 20%.

До 100 км/ч Pista разгоняется всего за 2,8 секунды. Ее премьера запланирована на март 2018 года в рамках Женевского автосалона. Цены на автомобиль стартуют от 300 тыс. долларов.