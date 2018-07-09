Новые дома в Англии будут оснащать зарядными устройствами для электромобилей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые жилые дома, строящиеся в пригородах Великобритании, должны будут оснащаться зарядными устройствами для электромобилей. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Предложения, объявленные в парламенте министром транспорта Крисом Грейлингом, включены в правительственную стратегию по сокращению к 2050 году выбросов парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. В центре этих предложений находится идея максимально облегчить потребителям процесс зарядки аккумуляторов электромобилей и сделать его более доступным, чем заправку топливом на автозаправочных станциях.

Помимо жилых домов, в стране также планируют оснащать зарядными устройствами для электрокаров опоры уличного освещения в тех местах, где разрешена парковка. При этом правительство хочет ввести полный запрет на продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.

Правительственная стратегия "Дорога к нулю" несколько раз откладывалась из-за споров с промышленниками по поводу того, какие именно типы автомобилей будут разрешены к продаже после 2040 года. Автопроизводители настаивают, что следует разрешить к продаже и после 2040 года гибридные модели машин, в которых двигатель внутреннего сгорания будет использоваться для подзарядки батарей. Правительство в итоге подтвердило свое согласие с тем, что в новой редакции стратегии гибридным автомобилям будет отведена заметная роль.

В первом полугодии продажи электромобилей на рынке новых автомобилей в Великобритании составили всего 5,5%, за тот же период 2017 года они составляли 4,3%. Различные британские отраслевые институты отмечают, что рост продаж электрокаров тормозится неразвитостью сети надежных и простых в использовании зарядных пунктов.-0-