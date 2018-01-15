Новый Nissan Xmotion сравнили с истребителем из "Звездных войн"

Концепт новинки от "Ниссан" выглядит очень угловато и "злобно". О такой реакции потенциальных покупателей на машину сообщают новостные агентства.

Разумеется, дизайнеры пытались придать кроссоверу необычный вид и выделить его из потока однотипных автомобилей. Помимо этого Xmotion запомнится еще и тем, что он рассчитан на шесть человек, для этого предусмотрели три ряда кресел. Возле панели управления установлены три планшета.

Скорее всего, в основе автомобиля будет лежать электрифицированная платформа, которая позволит Nissan преодолевать около 600 км без подзарядки. Ассистентом или даже заменителем водителя выступит автопилот.