Новый Nissan Xmotion сравнили с истребителем из "Звездных войн"

Концепт новинки от "Ниссан" выглядит очень угловато и "злобно". О такой реакции потенциальных покупателей на машину сообщают новостные агентства.
Разумеется, дизайнеры пытались придать кроссоверу необычный вид и выделить его из потока однотипных автомобилей. Помимо этого Xmotion запомнится еще и тем, что он рассчитан на шесть человек, для этого предусмотрели три ряда кресел. Возле панели управления установлены три планшета.
Скорее всего, в основе автомобиля будет лежать электрифицированная платформа, которая позволит Nissan преодолевать около 600 км без подзарядки. Ассистентом или даже заменителем водителя выступит автопилот.
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