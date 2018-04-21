Новый седан Chery показали без камуфляжа

В сети появились фото нового седана китайской компании Chery. На багажной двери нового авто есть значок Arrizo 6.
Скорее всего, модель займет в линейке продукции компании нишу между "четырехдверками" Arrizo 5 и Arrizo 7. У автомобиля будет новый фирменный дизайн Chery. Если судить по снимкам, на Arrizo 6 можно заметить радиаторную решетку, узкие фары и противотуманные фары, как у кроссовера Tiggo 8.
Официальной информации о новом седане еще не появилось. Как утверждают китайские СМИ, модель будет иметь длину 4,7 метра, 1.5-литровую бензиновую "турбочетверку", 5-ступенчатую механическую коробку передач или "вариатор".
Публичный дебют новинки ожидают на автосалоне в Пекине, который начнет свою работу 25 апреля. В продаже Chery Arrizo 6 появится до конца этого года.
Сейчас компания Chery представлена в Беларуси только кроссоверами Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN