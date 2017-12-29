НЦЭУ вошел в число поставщиков интернет-услуг для работающих с госсекретами органов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-аналитический центр скорректировал перечень провайдеров, уполномоченных оказывать интернет-услуги государственным органам и организациям, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты. Это закреплено приказом ОАЦ №87 от 27 декабря 2017 года, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, в список поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги хостинга государственным органам и организациям, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты, включено республиканское унитарное предприятие "Национальный центр электронных услуг".

При этом из перечня организаций, уполномоченных оказывать таким госорганам услуги по предоставлению доступа к сети интернет, исключено иностранное общество с ограниченной ответственностью "Альтернативная цифровая сеть", а также сервисное унитарное предприятие "Новые технологии - ТЕЛЕКОМ".

Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.-0-