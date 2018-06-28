ОАЦ, beCloud и Turkcell договорились о глобальном развитии 4G и 5G в Беларуси

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, инфраструктурный оператор beCloud и турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell провели стратегическую встречу, в рамках которой подтвердили обоюдные намерения белорусской и турецкой сторон по глобальному развитию 4G и 5G в Беларуси.

Компания beCloud и турецкая сторона озвучили совместные планы по развитию одного из самых быстрорастущих телекоммуникационных проектов страны за последние три года. Часть встречи была посвящена вопросам сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций, информационных технологий, инвестиций в IT, а также перспективам работы инфраструктурного оператора beCloud и корпорации Turkcell.

В мае этого года инфраструктурный оператор объявил о достигнутых планах по строительству тысячи базовых станций LTE, анонсировал стратегические планы по развитию технологии 5G, Turkcell поставил своей целью инвестировать в сеть, увеличивая при этом свое присутствие на белорусском рынке.

"Мы объединяем наши усилия с целью развития инфраструктуры LTE-сети страны и распространения на белорусском рынке лучших проектов отрасли, о развитии которых Оперативно-аналитический центр заявил весной этого года на "ТИБО-2018". Данный проект имеет большое значение для развития инновационных технологий в Беларуси", - отметил начальник Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко.

Начальник Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко и глава корпорации Turkcell Каан Терзиоглу

"Важным направлением в рамках совместного сотрудничества станет реализация проектов с использованием инновационных решений для "интернета вещей", появлению VoLTE у пользователей 4G, технологии Massive MIMO и других инициатив beCloud, которые инфраструктурный оператор развивает совместно со стратегическими партнерами", - добавил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

"За последний год Turkcell смог обеспечить 85% населения Турции технологией 4G, кроме того, мы стали пионерами внедрения технологии 5G в нашей стране. Именно такие цели мы ставим и касательно нашего участия в совместном с beCloud развитии технологии LTE в Беларуси", - прокомментировал глава Turkcell Каан Терзиоглу.

Сегодня эксперты называют сети 5G самыми перспективными мобильными сетями, уже в ближайшем будущем они позволят передавать до 20 Гбит/сек и подключать на 1 квадратном километре до 1 миллиона устройств с задержкой сигнала не более 0,5 миллисекунды.

Напомним, весной этого года инфраструктурный оператор beCloud развернул первую в Беларуси опытную зону демонстрации скоростей технологии 5G. В ее тестировании приняли участие ведущие мировые телекоммуникационные вендоры, разрабатывающие продукты под новый стандарт связи, - компании Huawei и Ericsson Nikola Tesla.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» зарегистрировано 19 декабря 2012 года Минским горисполкомом за регистрационным номером 191772685. Основной вид деятельности – оказание услуг в области электросвязи, код ОКЭД 64200.

Совместное общество создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года №556 «Об условиях реализации инвестиционного проекта в сфере информационно-коммуникационных технологий» (далее – Указ 556) с целью реализации Инвестиционного договора «Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и технологий обработки данных».

СООО «Белорусские облачные технологии» 12 августа 2013 года получило специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области связи. Оператору выделена полоса радиочастот шириной 20 МГц (1710-1730/1805-1825 МГц) и шириной 35 МГц (2530-2565/2650-2685 МГц) для развертывания сети стандарта LTE. LTE-частоты инфраструктурному оператору предоставлены эксклюзивно.