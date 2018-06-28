Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 июня 2018, Чт
+26°C
Малооблачно EUR 2.3283
USD 1.998
RUB 3.164
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу
Президент
Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком
Президент
Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Китаем о безвизовом режиме
Общество
"Удача в придачу!" – тур 74! Квартиру от "Евроопт" разыграла Полина Смолова, также своих обладателей нашли три автомобиля и деньги!
Общество
Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лучших лесорубов определят в Беларуси 6-7 июля
09:53 Общество
Движение через пункт пропуска "Котловка" до 10 июля может быть затруднено
09:52 Общество
Сергей Жуков продает леденцы с изображением футболистов
09:51 Калейдоскоп
В Любанском районе уничтожено 1,5 га дикорастущей конопли
09:48 Происшествия
180 км по волнам. Американка переплыла на доске для серфинга пролив между Кубой и США
09:38 Калейдоскоп
Забег на лыжероллерах, велоквест устроят в Заводском районе Минска
09:31 Регионы
Свыше 5 млн итальянцев живут за чертой бедности
09:26 В мире
ОАЦ, beCloud и Turkcell договорились о глобальном развитии 4G и 5G в Беларуси
09:23 Технологии
В Брюсселе стартует двухдневный саммит EC
09:18 В мире
В Витебске осудили организаторов нелегального канала миграции
09:16 Происшествия
Беларусь и Украина планируют провести демаркацию границы до 2026 года
09:10 Общество
Гостей более чем из 15 стран ждут на инвестфоруме в Могилеве
08:57 Регионы
Объявляем старт электронной очереди нового жилого дома "Рио-де-Жанейро" в новом квартале "Чемпионов" многофункционального комплекса "Минск Мир"
08:54 Общество
Перспективные научно-технические разработки представят на бирже деловых контактов в Пинске
08:47 Регионы
Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 22 человека
08:39 В мире
"Копилка необычностей" откроется в июле в Витебске
08:26 Культура
Головные уборы советских военных представят на выставке в Гомеле
08:21 Регионы
КНДР и Республика Корея начали переговоры о соединении автодорог
07:58 В мире
Брест проведет в 2019 году фестиваль дружбы стран СНГ
07:52 Регионы
Последние участники 1/8 финала определятся на футбольном ЧМ в России
07:26 Спорт
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
День Независимости День Независимости
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ОАЦ, beCloud и Turkcell договорились о глобальном развитии 4G и 5G в Беларуси

Технологии 28.06.2018 | 09:23
Фото из архива
Фото из архива

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, инфраструктурный оператор beCloud и турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell провели стратегическую встречу, в рамках которой подтвердили обоюдные намерения белорусской и турецкой сторон по глобальному развитию 4G и 5G в Беларуси.

Компания beCloud и турецкая сторона озвучили совместные планы по развитию одного из самых быстрорастущих телекоммуникационных проектов страны за последние три года. Часть встречи была посвящена вопросам сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций, информационных технологий, инвестиций в IT, а также перспективам работы инфраструктурного оператора beCloud и корпорации Turkcell.

В мае этого года инфраструктурный оператор объявил о достигнутых планах по строительству тысячи базовых станций LTE, анонсировал стратегические планы по развитию технологии 5G, Turkcell поставил своей целью инвестировать в сеть, увеличивая при этом свое присутствие на белорусском рынке.

"Мы объединяем наши усилия с целью развития инфраструктуры LTE-сети страны и распространения на белорусском рынке лучших проектов отрасли, о развитии которых Оперативно-аналитический центр заявил весной этого года на "ТИБО-2018". Данный проект имеет большое значение для развития инновационных технологий в Беларуси", - отметил начальник Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко.

Начальник Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко и глава корпорации Turkcell Каан Терзиоглу
Начальник Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко и глава корпорации Turkcell Каан Терзиоглу

"Важным направлением в рамках совместного сотрудничества станет реализация проектов с использованием инновационных решений для "интернета вещей", появлению VoLTE у пользователей 4G, технологии Massive MIMO и других инициатив beCloud, которые инфраструктурный оператор развивает совместно со стратегическими партнерами", - добавил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

"За последний год Turkcell смог обеспечить 85% населения Турции технологией 4G, кроме того, мы стали пионерами внедрения технологии 5G в нашей стране. Именно такие цели мы ставим и касательно нашего участия в совместном с beCloud развитии технологии LTE в Беларуси", - прокомментировал глава Turkcell Каан Терзиоглу.

Сегодня эксперты называют сети 5G самыми перспективными мобильными сетями, уже в ближайшем будущем они позволят передавать до 20 Гбит/сек и подключать на 1 квадратном километре до 1 миллиона устройств с задержкой сигнала не более 0,5 миллисекунды.

Напомним, весной этого года инфраструктурный оператор beCloud развернул первую в Беларуси опытную зону демонстрации скоростей технологии 5G. В ее тестировании приняли участие ведущие мировые телекоммуникационные вендоры, разрабатывающие продукты под новый стандарт связи, - компании Huawei и Ericsson Nikola Tesla.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» зарегистрировано 19 декабря 2012 года Минским горисполкомом за регистрационным номером 191772685. Основной вид деятельности – оказание услуг в области электросвязи, код ОКЭД 64200.

Совместное общество создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года №556 «Об условиях реализации инвестиционного проекта в сфере информационно-коммуникационных технологий» (далее – Указ 556) с целью реализации Инвестиционного договора «Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и технологий обработки данных».

СООО «Белорусские облачные технологии» 12 августа 2013 года получило специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области связи. Оператору выделена полоса радиочастот шириной 20 МГц (1710-1730/1805-1825 МГц) и шириной 35 МГц (2530-2565/2650-2685 МГц) для развертывания сети стандарта LTE. LTE-частоты инфраструктурному оператору предоставлены эксклюзивно.

beCloud будет обслуживать сеть, распределяя между операторами на равных условиях доступ к инфраструктуре. При этом он не будет работать с абонентами напрямую: услуги и тарифы на них определят сами операторы. Воспользоваться услугами инфраструктурного оператора LTE-сети смогут не только мобильные операторы. Его клиентами смогут быть и компании, желающие стать виртуальными оператором, и интернет-провайдеры без голосовой связи. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.becloud.by.

﻿
Теги
Беларусь, встречи, компании, мобильная связь, на правах рекламы, Турция
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Картина дня: когда заработает безвизовый режим с Китаем, европейские лоукостеры в аэропорту Гродно и нападения быков
"ИТ-ГРАД" запустил корпоративную облачную площадку в Республике Беларусь
Бесплатные катания в "Минск-Арене" и снежная горка летом - 30 июня день рождения пломбира
ЦТ по истории Беларуси планирует пройти более 22,2 тыс. абитуриентов
Онлайн-конференция о предложениях по корректировке Налогового кодекса пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники молодежного профсоюзного форума "ТЕМП-2018" побывали во Дворце Независимости
Движение через пункт пропуска "Котловка" до 10 июля может быть затруднено
В Витебске осудили организаторов нелегального канала миграции
Издания БЕЛТА претендуют на награды XV Международного конкурса "Искусство книги"
Футболисты Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3283 BYN 2.315 BYN 2.318 BYN
USD
1.998 BYN 1.997 BYN 2.002 BYN
RUB
3.164 BYN 3.155 BYN 3.165 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком
Все видео

Фотоновости

Учреждения соцобслуживания получили пять микроавтобусов от Республики Корея
Все фото

Инфографика

График работы больниц и поликлиник на июльские выходные В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики
Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам
На развитие таможенной инфраструктуры в Беларуси направят дополнительные внебюджетные средства
Политика
Во время встречи. Фото МИД Тема возможного вклада Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсуждена в МИД
Следующее заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет 11 июля
ТКГ договорилась в Минске о летнем перемирии на востоке Украины
Экономика
Герман Греф Сбербанк намерен расширять объем инвестиций в Беларусь - Греф
Онлайн-конференция о предложениях по корректировке Налогового кодекса пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Новый закон о госзакупках предусматривает электронную подачу жалоб - Колтович
Происшествия
Фото из архива В Витебске осудили организаторов нелегального канала миграции
В Любанском районе уничтожено 1,5 га дикорастущей конопли
Выявлен канал переправки мигрантов через Беларусь в ЕС под видом болельщиков
Общество
Андрей Кобяков Кобяков вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси
Лучших лесорубов определят в Беларуси 6-7 июля
Движение через пункт пропуска "Котловка" до 10 июля может быть затруднено
Регионы
Фото из архива Объем финансирования инвестпрограммы Минска увеличен на Br43 млн
Забег на лыжероллерах, велоквест устроят в Заводском районе Минска
Гостей более чем из 15 стран ждут на инвестфоруме в Могилеве
Спорт
Радость колумбийских футболистов Последние участники 1/8 финала определятся на футбольном ЧМ в России
Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Футболисты Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира
Культура
Василий Жарко При подготовке "Славянского базара" важно учесть все мелочи - Василий Жарко
"Копилка необычностей" откроется в июле в Витебске
Представители СМИ 11 стран аккредитовались на "Славянский базар в Витебске"
В мире
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из архива ТАСС Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа
Свыше 5 млн итальянцев живут за чертой бедности
В Брюсселе стартует двухдневный саммит EC
Калейдоскоп
Диего Марадона Диего Марадона рассказал, что произошло во время матча Аргентина - Нигерия
Сергей Жуков продает леденцы с изображением футболистов
180 км по волнам. Американка переплыла на доске для серфинга пролив между Кубой и США
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия