Обеспечение информационной безопасности требует комплексного подхода - Казаков

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение информационной безопасности требует комплексного подхода. Такое мнение высказал директор ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" Геннадий Казаков сегодня на открытии Недели информационной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обеспечение информационной безопасности требует комплексного подхода и должно являться приоритетом для организаций и предприятий, имеющих важные объекты информатизации. Речь идет не только об обеспечении безопасности в информационном плане или наличии специальных программно-технических средств, но и о подготовке высококвалифицированных кадров. Именно их компетенция позволит выявлять атаки и предотвращать ущерб. Только использование всестороннего подхода в обеспечении информационной безопасности позволит свести к минимуму риски причинения ущерба и обеспечит бесперебойную работу объектов информатизации", - сказал Геннадий Казаков.

Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство будут бороться шесть команд из БГУ, БГУИР, БГТУ и БГАС. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Главная цель - найти уязвимости в своей программе и устранить их, одновременно воспользовавшись недостатками в программе соперников для захвата их флага. Для команд оборудовали отдельный зал, где им не будут мешать посторонние. Победитель станет известен завтра в 10 утра.

Команда БГУ "ФПМИ-1"

Команда "BSUIR” из БГУИР

Команда "Oops!_FatalError" УО "Белорусская академия связи"

Команда "NSNL” из БГУИР

Для посетителей церемонии открытия Недели информационной безопасности и групп поддержки участников соревнования подготовили развлекательную программу: гости могли примерить очки виртуальной реальности, поучаствовать в конкурсах, играх и викторинах. Организованы презентации оборудования и систем управления. Среди представленных разработок - "Комплекс решений для управления воздушным движением", "Программное обеспечение АСУ ТП "АГАТ-2000", "Программное обеспечение кроссплатформенной системы контроля целостности", а также спецоборудование "Кибер-шериф" для правоохранительных органов.

Неделя информационной безопасности проводится с 24 по 30 марта в Минске под эгидой научно-технологической ассоциации "Инфопарк", ОАЦ при Президенте и ОАО "АГАТ-системы управления".-0-

Фото Геннадия Жинкова